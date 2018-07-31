Ustalarda Kocaeli ve Bekirpaşa KARDEŞLİĞİ!

CEPHANELİK STADI’NDA OYNANDI

Marmara Masterler Federasyonu Ligi’ne hazırlanan iki takımımız Kocaeli Master ve Bekirpaşa Master takımları Cephanelik Stadı’nda karşı karşıya geldi. Centilmence geçen maçın başından sonuna kadar etkili olan taraf, kupa koleksiyoncusu Kocaeli Master takımıydı. Son olarak Antalya’daki Masterler Türkiye Şampiyonası’nı zirvede tamamlayarak Türkiye’nin en büyüğü olan Kocaeli Master mücadeleyi 7-1 kazandı

ELMAN DEMİR TEŞEKKÜR ETTİ

Yeşil Siyahlı ekibimizin gollerini Rıfat Başaran (4), Ali Yıldırım, Ferhat Gündoğdu ve Futbol İl Temsilcisi Mitat Ağa kaydetti. Kardeş takım Bekirpaşa Masterler adına tek gol Erkan’dan geldi. Mücadelenin ilk yarısını da Kocaeli Master Rıfat (2) Ali’nin golleri ile 3-0 önde tamamlamıştı. Kocaeli Master takımı sorumlularından Elman Demir kendilerini samimi bir şekilde ağırlayan Ersin Karaş’a teşekkür etti.

ERSİN KARAŞ: YENİ BİR TAKIMIZ

Bekirpaşa Master Takım Sorumlusu, ilimiz amatörünün sevilen simalarından Ersin Karaş gazetemize yaptığı açıklamada “Çok yeni bir takımız. Elman Demir’in koordinatörlüğünde, Gökhan Top ve Mustafa Erkan Aydın kardeşlerim ile birlikte Bekirpaşa Master takımını bir araya getirmeye ve bir birimizi tanımaya çalışıyoruz. Kocaeli Master bizim çok üzerimizde, oturmuş bir sisteme sahip takım. Burada skordan ziyade arkadaşlık müthişti. Kocaeli Master takımındaki tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Cumartesi günü Gölcük Master ile dördüncü kez karşılaşacağız ve eksiklerimizi kapatmaya devam edeceğiz.

USTALAR DOSTLUK MAÇI

BEKİRPAŞA MASTER: 1 KOCAELİ MASTER: 7

HAKEM: Ersin Karaş****

BEKİRPAŞA MASTER: Süha Karaca*** (ÖmerAcar***)Zeki Güriş*** (Alper Can***) Levent Sirmen (Musa Demiröz***) Gökhan Top*** (Kadir Ölmez***) Mustafa Erkan Aydın***, Murat Ceran*** (Aydın Karamak***) Tamer Akay****(Emin Tepeli***) Ferdi Akkaya***(Kamil Parlak***) Aydın Yılmaz**** (Erkan Kartal***) Mutlu Serdar*** (Şenol Çiçek***) Hakan Altun*** (Yüksel Tanrıverdi***)

KOCAELİ MASTER: Enis Şahin***,İsmail Işıksoy***, Abdullah Azizoğlu***, Gökhan Saral***, (Mithat Ağa****), Ali Yıldırım***, Rıfat Başaran***, Mehmet Atik***, Hasan Öztürk***, Kaan Balimre***, Ferhat Gündoğdu***, Alpaslan Gürbüz*** (Musa Kahraman***)

GOLLER: Rıfat Başaran (4), Mitat Ağa, Ali Yıldırım, Ferhat Gündoğdu (Kocaeli) Erkan Kartal (Bekirpaşa)