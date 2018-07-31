Nedim Aktürk: Eskrim dikkat dağınıklığı olan çocuklar için birebir

Eskrim İl Temsilciliği görevini 40 yıla yakın bir süredir başarı ile yapan Aktürk, eskrim sporuna katkılarından gazetemize teşekkür etti. Aktürk Kocaeli’deki eskrim seviyesinin çok yükseldiğini belirtti ve şu görüşlere yer verdi: Eskrim olimpiyatların ana branşları arasında yer alıyor. İlk olimpiyatlardan beri var. Son derece yetenek, dikkat, konsantrasyon, çeviklik ve refleks gerektiren bir spor. Resmi araştırmalara göre bu spora başlayan çocuklar, derslerinde de, girdiği sınavlarda da başarı seviyesini arttırıyor.

VELİLERİN TEŞVİKİ ÇOK ÖNEMLİ

Dikkat dağınıklığı bulunan küçük yaşlardaki çocukların bu sporu yapması son derece faydalı. Bizler de spordaki başarıdan ziyade yararlarının insan üzerindeki artılarını aktarmaya gayret ediyoruz. Tabii ki başarı da zamanla geliyor. Velilerin bu konudaki desteği çok önemli. Çocuklarını kendileri teşvik etmeli. Öğrenilmesi kolay, hem beden, hem de zihinsel açıdan kişiye katkı sunuyor. Kocaeli’de bu işi çok değerli antrenör arkadaşlarımız ile yürüyoruz. Milli sporcularımız da ilimizi en iyi şekilde temsil ediyor. Geçenlerde siz haberini yapmıştınız zaten. Bu anlamda da Eskrim İl Temsilcisi olarak sizlere de teşekkür ediyorum” dedi.