Çiftlikspor, Kaymakam Altıntaş’ı ziyaret etti

Gölcük’te geçtiğimiz aylarda kurulan ve vatandaşlarda büyük ilgi uyandıran Çiftlikspor Kulübü ziyaretlere başladı. Göreve geldiği günden beri başarılı çalışmaları takdir toplayan Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ile Çiftliksporlu kurmayları makamında kabul etti. Kaymakam Mustafa Altıntaş, üzerinde adının da yazıldığı 41 numaralı forma için de teşekkür etti.

BU İŞLER ÇOK ZORDUR

Buluşmada Çiftlik Mahalle Muhtarı Hüseyin Girgin, Gölcük Çiftlikspor Kulüp Başkanı İskender Aksoy, İkinci Başkan Ömer Kayal, Futbol Şube Sorumlusu Zafer Mor, Genel Sekreter Mustafa Aksoy, Antrenör Nuri Aksoy ve üye Cabir Aksoy katıldı. İlimiz amatörünün yeni kulüplerinden Çiftlikspor hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı İskender Aksoy kendilerini tanıttı. Kaymakam Altıntaş “Amatör spor kulüplerini yönetmek zordur. Bu zorluğa göğüs geren sizleri kutluyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun” diyerek amatör kulüplere her zaman destek olacaklarını belirtti.