Köfteci İbo’dan deli sorular!

İlimizde “Köfteci İbo” olarak bilinen İbrahim Özenir kısa bir süre içinde TRT Belgesel’de yayınlanacak olan projede yer alacak. Star TV’de büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kalbimin Sultanı dizisinde “Paşa” rolünde oynayan ve ilimiz amatörünün çok sevdiği Özenir, zaman zaman beyin yakan sorularla ve ilginç saptamalarla karşımıza çıkıyor.
Köfteci İbo gazetemizi ziyaretinde güzel el yazısı ile şu düşünceleri paylaşmış:
- Maç esnasında antrenör eğitimci midir yoksa öğretici midir?
- Penaltı, hakemin takdiri midir, inisiyatifi midir, yorumu mudur?
- Futbol hata oyunu mudur, hataları doğruya çevirme oyunu mudur?
- VAR sistemi Türkiye’de nasıl karşılanacak? Bence yine her kafadan bir ses çıkacak. Bazılarımız gözleri ile gördüğü halde karara itiraz edecek. Kimine göre VAR kimine göre YOK olacak.
- Su sesi, para sesi, gol sesi, hakemin düdük sesi. Hangisi kulağa güzel gelir?
- Futbolda kural mı üstündür, talimat mı?
- Futbol müsabakasında kaleci bana göre şudur. Kararlı Atıcı Lastikli Emin Çekici İtici.
- Kaleci gününde olduğu zaman takımı kurtarır, olmadığı zaman dobrovski!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz