Köfteci İbo’dan deli sorular!

İlimizde “Köfteci İbo” olarak bilinen İbrahim Özenir kısa bir süre içinde TRT Belgesel’de yayınlanacak olan projede yer alacak. Star TV’de büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kalbimin Sultanı dizisinde “Paşa” rolünde oynayan ve ilimiz amatörünün çok sevdiği Özenir, zaman zaman beyin yakan sorularla ve ilginç saptamalarla karşımıza çıkıyor.

Köfteci İbo gazetemizi ziyaretinde güzel el yazısı ile şu düşünceleri paylaşmış: