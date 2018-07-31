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Aksoy: 1 ton 272 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen Bağımlılık ile Mücadele ve Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Vali Aksoy, 2018 yılında Kocaeli'de yürüttükleri operasyonlar kapsamında 1 ton 272 kilogram eroin ele geçirildiğin söyledi.

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Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Osman Aslan, vali yardımcıları, kaymakamlar, birim müdürleri ve kurul üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, " Hem sokak satıcılarına yönelik olarak hem de transit olarak ilimizi kullanan uyuşturucu ticareti yapan kişilere karşı mücadele sürmektedir" ifadelerini kullandı.

MÜCADELEMİZ SÜRMEKTEDİR

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Vali Aksoy, "Bağımlılıkla mücadelede en önemli konulardan birini uyuşturucuyla mücadele alıyor. Bu konuda özellikle güvenlik birimlerimizin 2018 yılında Kocaeli'de yürüttükleri operasyonlar kapsamında 1 ton 272 kilogram eroin, 117 kilo 290 gram esrar, 2 kilo 310 gram kannabinoid, 6 bin 773 adet uyuşturucu hap, 7 kilo 858 gram kokain, 915 gram metamfetamin maddeleri ele geçirilmiştir. Bunların yanında 10 bin 811 kök hint keneviri yakalanarak imha edilmiştir. Uyuşturucuyla mücadele konusunda güvenlik birimlerimiz hassasiyetle çalışmalarına devam ediyor. Hem sokak satıcılarına yönelik olarak hem de transit olarak ilimizi kullanan uyuşturucu ticareti yapan kişilere karşı mücadele sürmektedir" ifadelerini kullandı.

AÇIK KAPI SİSTEMİ

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Vali Aksoy, "Uyuşturucuyla mücadele konusunda İçişleri Bakanlığı'nın çalışması noktasında valiliğimizde Açık Kapı Sistemi başlatılmıştır. Bu bakımdan özellikle uyuşturucuyla mücadelede bundan sonra Açık Kapı Sistemini devreye alacağız. Vatandaşlarımız Açık Kapı Sistemi'ne doğrudan başvurabildiği gibi internet üzerinden de sisteme başvuru yapabilecekler. Vatandaşlarımızın uyuşturucuyla mücadele kapsamında başvurularını alarak bununla daha etkin biçimde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Karakollarımıza ve güvenlik birimlerimize yapılan ihbarlar açık kapı sistemine iletilerek değerlendirilecek. Açık kapı sisteminde yapılan çalışmalar bizim üst kurulumuza intikal ettirilmek suretiyle burada da değerlendirilecek" dedi.

İLÇELERDE BİRİMLER OLUŞTURULDU

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Vali Aksoy, "Bağımlılıkla ilgili uyuşturucu dışında alkol, sigara ve elektronik bağımlılıkları bu kapsamda değerlendirdiğimiz diğer hususlar olarak gözüküyor. İl genelindeki komisyon dışında her ilçemizde bununla ilgili birimler oluşturuldu. Bu birimler de bizim üst kurulumuza bilgi vermek suretiyle çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Bugün 11:59 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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