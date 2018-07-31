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Bugün 12:17 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:19 TSİ )

MY KOLEJ'in inşaatı tamamlandı

51 derslikli MY KOLEJ, 10 bin metrekareye yakın kapalı alanında, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, halı saha, 400 kişilik konferans salonu, lüks yemekhane, her katta masa tenisi istasyonları, her katta kat kütüphaneleri, bilişim teknoloji yazılım derslikleri, kodlama robot atölyeleri, profesyonel görsel sanatlar ve müzik atölye istasyonları, Fizik, Kimya, Biyoloji labaratuvarlarını barındırıyor.

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51 derslikli MY KOLEJ, 10 bin metrekareye yakın kapalı alanında, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, halı saha, 400 kişilik konferans salonu, lüks yemekhane, her katta masa tenisi istasyonları, her katta kat kütüphaneleri, bilişim teknoloji yazılım derslikleri, kodlama robot atölyeleri, profesyonel görsel sanatlar ve müzik atölye istasyonları, Fizik, Kimya, Biyoloji labaratuvarlarını barındırıyor. Kocaeli MY KOLEJ’de Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi bölümleri ile hizmet verecek. 

MAMİKLER GRUBA TEŞEKKÜR

Konuya ilişkin açıklama yapan Okul kurucusu Murat Yıldırım; "Kocaeli'de 4 yıldır faaliyette bulunuyoruz ancak mevcut binamız fiziki koşulları itibariyle bize yetersiz gelince, yeni bir bina için arayışa girdik. Ocak ayında çalışmalarına başladığımız projemizi yaz dönemine kadar yani 6 ayda teslim edebilecek güçlü bir müteahhit aradık, bu süreçte Mamikler grup taşın altına elini soktu ve biz bu işi yaparız dediler. Doğrusu 5-6 ayda bu çapta bir binayı, bu donanımda yapmak kolay bir şey değildi. Mamikler inşaat çok büyük bir başarı gösterdi, kendilerine güvenimizde ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Mamikler gruba, Haluk Mamik ve Faruk Mamik kardeşlere, inşaatımızda yer alan tüm ekiplere teşekkürü borç biliyorum. Allah'a şükür kimsenin burnu kanamadan, kazasız belasız bir şekilde bu büyük yatırım Kocaeli ile buluştu. Kocaeli çok güzel bir eğitim kampüsü kazandı. inşallah burada yetişen çocuklar ülkemizin gelişmesine katkı sunacaklar. Anasınıfı, ilkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi olarak hizmet verecek okulumuzun gördüğü yoğun ilgiden memnunuz, Kocaeli'ye teşekkürü borç biliyoruz" şeklinde konuştu.

Bugün 12:17 TSİ - Eğitim

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