İMO’dan Ulaşım Daire’ye ziyaret

Kapılarının tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerine açık olduğunu belirten Cankaya ve Satıroğlu nazik ziyaretleri için İnşaat Mühendisleri Odasına teşekkür ettiler.
HAYIRLI OLSUN
Kocaeli ulaşım ve çevre konularının görüşüldüğü ziyarette Cankaya ve Satıroğlu’na yeni görevlerinin tekrardan hayırlı olmasını dileyen İMO Başkanı Tolga Ok, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalogun önemine vurgu yaparak bu birlikteliğin şehrimiz için önemli olduğunu ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz