Körfez’deki camiler de geri dönüşüme katıldı

Körfez Belediyesi, ilçedeki 84 cami ve müftülüğe bağlı kuran kurslarında geri dönüşüm projesi başlattı. Yaz aylarında cami ve kurslarda eğitim gören çocuklar, evlerindeki defter, kitap ve gazete gibi her türlü geri dönüşüm malzemesini getirerek, kampanyaya destek olacak. Proje sayesinde cami dernekleri de gelir elde etmiş olacak.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Yetkililer, “Bu projede geri dönüşümün ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu miniklere bir kez daha vurgulamış olacağız. Hem kendilerine geri dönüşümün önemini aktaracağız hem de onları bu organizasyona dahil etmiş olacağız. İlk etapta güzel tepkiler aldık” ifadelerini kullandı.