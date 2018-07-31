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Valilikte güvenlik toplantısı yapıldı

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında yapıldı.

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Toplantıya Vali Aksoy’un yanı sıra, K.K. EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı.

HUZUR VE GÜVEN

İlimizin genel güvenlik ve asayiş konuları değerlendirilerek, yapılması gereken çalışmalar, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşayabilmeleri için alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren hususlar görüşülerek, karara bağlandı.

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