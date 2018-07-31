Başkan Doğan Hotar’ı kutladı

Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulunan Başkan Doğan, “ 2002 yılı milletvekilliği dönemimde başkan yardımcılığını yaptığım ve siyasette beraber yol yürüdüğümüz değerli hocamızın yeni görevi için hayırlı olsun dileklerimizi ilettik” dedi.
BAŞARI DİLEDİ
Doğan, “Akademik ve siyasi kariyeri ile Türkiye’nin saygın üniversiteleri arasında olan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne farklı bir bakış açısı ve katkı vereceğine inancımız tam. Bu anlamda kendisine tekrar hayırlı olmasını diliyor, yürüyeceği bu yolda da başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi. İzmit Belediye Başkanının ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Prof. Dr. Nükhet Hotar da, İzmit Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Doğan’ı tebrik etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz