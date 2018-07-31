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Başkan Doğan Hotar’ı kutladı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nükhet Hotar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulunan Başkan Doğan,  “ 2002 yılı milletvekilliği dönemimde başkan yardımcılığını yaptığım ve siyasette beraber yol yürüdüğümüz değerli hocamızın yeni görevi için hayırlı olsun dileklerimizi ilettik” dedi.

BAŞARI DİLEDİ

Doğan, “Akademik ve siyasi kariyeri ile Türkiye’nin saygın üniversiteleri arasında olan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne farklı bir bakış açısı ve katkı vereceğine inancımız tam. Bu anlamda kendisine tekrar hayırlı olmasını diliyor, yürüyeceği bu yolda da başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi. İzmit Belediye Başkanının ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Prof. Dr. Nükhet Hotar da, İzmit Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, Doğan’ı tebrik etti.

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