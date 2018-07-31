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Derince’deki kapalı pazarda hummalı çalışma

Derince’de çağın gereklerine uygun çok amaçlı olarak inşa edilen Kapalı Pazar projesinin çatı kısmında çalışmalar devam ediyor.

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Derince Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde yer alan Mimar Sinan Camii’nin hemen yanındaki alana inşa edilen Kapalı Pazar projesi oldukça modern olacak. Yaklaşık 7 bin m2’lik pazar alanına sahip olacak projenin kaba inşaatı büyük oranda tamamlandı. Çatı kısmında yapım çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği merkez, pazar hizmetinin verileceği gün haricinde haftanın 6 günü otopark olarak kullanılacak. Sosyal donatılarıyla göz kamaştıracak olan Kapalı Pazar’ın zemin katında pazar ve otopark alanı dışında 13 adet işyeri, güvenlik, esnaf odası, zabıta odası, yangın kolektör odası, çay ocağı, bay/bayan mescit, şadırvan ve tuvaletler yer alıyor.

KÜTÜPHANE VE OYUN SALONLARI

Kapalı Pazar projesinin birinci normal katında 7 adet derslik, öğretmenler odası, müdür odası, kütüphane, emekli evi, sivil toplum merkezi, çay ocağı, bay/bayan mescit, şadırvan ve lavabolar ile bowling salonu, oyun salonu, çocuk oyun alanı ve kafeterya yer alıyor. Benzerlerinden farklı bir donanıma sahip olan Kapalı Pazar projesinin ikinci katında iki adet düğün salonu, bir adet nikah salonu, gelin odası, teknik birimler, bay/bayan mescit, şadırvan ve lavabolar yer alıyor. Yenikent Kapalı Pazar’ın üçüncü katında ise nikah memuru odası, toplantı odaları, teknik birimler, bay/bayan mescit, şadırvan ve tuvaletler bulunuyor.

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