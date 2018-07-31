Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:07 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:11 TSİ )

Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki...

Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Şube Sekreteri İnşaat Mühendisi Berkay Güngör ve Matematik Öğretmeni Bilgesu Saka geçtiğimiz hafta sonu Gölcük My Liva Restaurant Sosyal Tesislerinde düzenlenen muhteşem düğünle dünya evine girdi.

mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Nikah ve düğünün birarada yapıldığı alana çift denizden tekne ile gelerek herkesi şaşırttılar. Genç çiftin düğünlerine İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube yönetimi ve çok sayıda davetli katıldı. Berkay ve Bilgesu çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan aileleri, yakınları ve mesai arkadaşları, gece boyu gönüllerince eğlendi.

"OFİSTE HERKES SEVER, O BENİ ŞANTİYEDEYKEN SEVDİ"

Renkli görüntülerin yaşandığı düğün töreninde oldukça neşeli oldukları gözlerden kaçmayan gelin ve damat, tüm davetlilerle yakından ilgilenirken, genç çiftin anne ve babaları da davetlileri kapıda karşıladı. Geç saatlere kadar devam eden düğün töreninde gönüllerince dans edip oynayan davetliler keyifli bir akşam geçirdiler. Gecenin en güzel sürprizi ise damadın hazırladığı düğünlerin olmazsa olmazı gelin arabasına yazdırdığı yazı oldu. “Ofiste Herkes Sever, O Beni Şantiyedeyken Sevdi” yazısı gelin Bilgesu ve davetliler tarafından çok beğenildi. Düğünün sonunda genç çift, dostlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek bu mutlu günlerini ölümsüzleştirdiler. Berkay ve Bilgesu çifti balayı için Antalya’ya gitti.

Bugün 13:07 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaeli’de İnce için son gün bir imza daha mask
Kocaeli’de İnce için son gün bir imza daha
Kandıralı muhtar sevenleri kavuşturdu mask
Kandıralı muhtar sevenleri kavuşturdu
İHD: Ağır Hasta Mahpuslar İçin Yaşam Hakkı İstiyoruz mask
İHD: Ağır Hasta Mahpuslar İçin Yaşam Hakkı İstiyoruz
Hasta vatandaşın isteği yerine getirildi mask
Hasta vatandaşın isteği yerine getirildi
Meral Akşener'den adaylığa yeşil ışık mask
Meral Akşener'den adaylığa yeşil ışık
Derince’deki kapalı pazarda hummalı çalışma mask
Derince’deki kapalı pazarda hummalı çalışma
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
En mutlu şehirler belli oldu... mask
En mutlu şehirler belli oldu...
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ mask
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı mask
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
D-100'de heyelan... Yol trafiğe kapandı mask
D-100'de heyelan... Yol trafiğe kapandı
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı mask
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı
Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı! mask
Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı!

GALERİ

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL