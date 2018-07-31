Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki...

Nikah ve düğünün birarada yapıldığı alana çift denizden tekne ile gelerek herkesi şaşırttılar. Genç çiftin düğünlerine İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube yönetimi ve çok sayıda davetli katıldı. Berkay ve Bilgesu çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan aileleri, yakınları ve mesai arkadaşları, gece boyu gönüllerince eğlendi.

"OFİSTE HERKES SEVER, O BENİ ŞANTİYEDEYKEN SEVDİ"

Renkli görüntülerin yaşandığı düğün töreninde oldukça neşeli oldukları gözlerden kaçmayan gelin ve damat, tüm davetlilerle yakından ilgilenirken, genç çiftin anne ve babaları da davetlileri kapıda karşıladı. Geç saatlere kadar devam eden düğün töreninde gönüllerince dans edip oynayan davetliler keyifli bir akşam geçirdiler. Gecenin en güzel sürprizi ise damadın hazırladığı düğünlerin olmazsa olmazı gelin arabasına yazdırdığı yazı oldu. “Ofiste Herkes Sever, O Beni Şantiyedeyken Sevdi” yazısı gelin Bilgesu ve davetliler tarafından çok beğenildi. Düğünün sonunda genç çift, dostlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek bu mutlu günlerini ölümsüzleştirdiler. Berkay ve Bilgesu çifti balayı için Antalya’ya gitti.