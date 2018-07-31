İHD: Ağır Hasta Mahpuslar İçin Yaşam Hakkı İstiyoruz

İnsan Hakları Derneği Kocaeli Temsilciliği (İHD), Sabri Yalım Parkı’nda gerçekleştirdiği açıklama ile hasta mahpuslar için basın açıklaması gerçekleştirdi. İHD Kocaeli İl Temsilcisi Hazal Bilgili, konu ile ilgili yaptığı açıklamada 401 hasta mahpusun yaşam hakkının savunulması gerektiğini söylerken Ankara Numene Hastanesi’nde kalan Koçer Özdal ile ilgili olarak “Yaşadığı ihlaller birçok kez basına yansıyan Koçer Özdal, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından ameliyat olmak üzere Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi’ ne sevk edilmiş ancak mahkum koğuşu’ tadilatta olduğu için ameliyatı yapılmamıştır. Bunun üzerine Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi de Koçer Özdal’ı Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ ne sevk etmiş ancak orada da “mahküm koğuşu’ uygun olmadığından dolayı ameliyat yapılamamıştır” dedi.

YÜZLERCE HASTA YAŞAMINI YİTİRDİ

İHD Kocaeli Temsilcisi Hazal Bilgili açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “İnsan Hakları Derneği’nin (lHD) 2008 yılında başlatmış olduğu hasta mahpusların sesi olma, kamuoyunu duyarlı kılma çabalarımızın üzerinden tam 10 yıl geçmiştir. Bu 10 yıl içerisinde göstermiş olduğumuz çabalar ne acıdır ki yetkili makamlar tarafından çoğunlukla karşılık bulmamıştır. Yüzlerce ağır hasta mahpus yaşamını yitirmiş, ailesi yanında son günlerini bile geçirememiştir. Bugün sizlerle aynı acıları yaşamamak adına bir ağır hasta mahpusun durumunu paylaşacağız. 60 yaşın üzerinde olan Koçer Özdal 2014 yılında Muş’ta tutuklanmış ve kendisine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onaylanmasıyla 20l6 yılında tek kişilik hücrede kalmaya başlamıştır. Tutuklanmadan önce herhangi bir sağlık sorunu olmayan Koçer Özdal mahpusluğunun 4. yılında Bafra T Tipi KCİK’te yaşadığı şiddetli ağrılardan dolayı hastaneye gitmiş ve kendisine mesane kanseri teşhisi konulmuştur. Aynı süreçte tansiyon rahatsızlıkları ortaya çıktığından ve böbrekleri de iflas ettiğinden düzenli olarak diyalize girerek hayatını sürdürmek durumunda kalmıştır.

İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR

Okuma yazması olmayan Koçer Özdal’ ın arkadaşlarının aktardığına göre 2 yıldır tutulduğu hücrede yaşından ve yaşadığı ağır hastalıktan dolayı ihtiyaçlarını karşılayamamakta ve ilaçları zamanında verilmediği için tedavisi aksamaktadır. Tedavisinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle durumu daha da ağırlaşan Koçer Özdal şu anda Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin mahkum koğuşunda tutulmaktadır. Kendisini ziyarete gelen aile üyeleri savcılık görüş iznini günler sonraya verdiği için görüş yapamamışlardır Doktorlarla görüşen aile idrar torbasının kanser nedeniyle alınacağını ancak böbreklerinin fonksiyonlarını yitirmesi nedeniyle, tomografi ve tetkiklerin devam ettiğini böbreklerle ilgili bölün doktorlarının görüşünü beklediklerini, gerekirse böbreklerinde alınacağını hastanın durumunu ciddiyetini aile ile paylaşmışlardır. Koçer Özdal’ın sağlık durumu ile ilgili almış olduğumuz başvuru kısaca bu şekilde beyan edilmiştir. Bizler insan hakları savunucuları olarak hapishanelerde yeni ölümlerin olmasını istemiyoruz. 401 ağır hasta mahpus için yaşam hakkı istiyoruz” ifadelerini kullandı.