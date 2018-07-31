45’inci Altın Kiraz festivali başlıyor

Körfez Belediyesi 45’inci Altın Kiraz Festivali Taşköprü Yağlı Güreşleri’nin duyurusu Körfez Tütünçiftlik Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantı ile gerçekleştirildi. Toplantıda Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Güreş Koordinatörü Veysel Şirin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Bulut’ta yer aldı. Bu yıl 45’ncisi düzenlenecek olan Altın Kiraz Festivali, iki gün boyunca devam edecek. Kırkpınar’ı aratmayan güreşlerin nefesleri keseceği festival kapsamında unutulmaya yüz tutan bir gelenek olan Hacet Bayramı da yaşatılacak.

400’e yakın pehlivan meydana çıkacak

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 4-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 45. Altın Kiraz Festivali, yine renkli görüntülere sahne olacak. Afrin’e düzenlenen operasyon nedeniyle aylar öncesinden ‘konserin’ düzenlenmeyeceği açıklanmış, festival kapsamında Taşköprü Yağlı Güreşleri ve Hacet Bayramı’nın gerçekleştirileceği belirtilmişti. Festivalin ilk günü olan 4 Ağustos'ta Sevindikli Er Meydanı’nda Taşköprü Yağlı Güreşleri gerçekleştirilecek. 400’e yakın pehlivanın meydana çıkacağı güreşlere 35 başpehlivan katılacak. İsmail Balaban, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz ve Faruk Akkoyun gibi önemli başpehlivanların kısbet giyeceği güreşlerde, geçtiğimiz yılın başpehlivanı Ekrem Yavuz da yer alacak.

Önemli isimler katılacak

Güreşlere, başpehlivanlar İsmail Balaban, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Osman Aynur, Faruk Akkoyun, Süleyman Aykırı, Turan Balaban, İbrahim Çoraman, Kürşat Korkmaz, Hasan Cengiz, İsmail Koç, Nedim Gürel, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Eriç, Hüseyin Demir, Reşat Turgut, Ekrem Yavuz, M. Kemal Karaboğa, Cengizhan Şimşek, Şali Kurt, Mustafa Batu, Serhat Gökmen, Ahmet Kavakçı, Mahmut Kavakçı, Ali Gökçen, Mustafa Başdemir, Nadir Takı, Kaan Kaya, Arif Akın, Ertan Ertan, Osman Özgün, Onur Şener, Murat Gençtürk ve Semih Turgut yer alacak.

Unutulan gelenek Hacet Bayramı

Öte yandan Altın Kiraz Festivali kapsamında önemli bir gelenek daha yaşatılacak. Yağmur Duası olarak da adlandırılan ve unutulan bir gelenek haline gelen Hacet Bayramı, pazar günü Yayla Türbesi alanında gerçekleştirilecek. Etkinlikte birlikte namaz kılınacak, dualar edilecek, Kur’an tilavetinde bulunulacak. Programda ayrıca katılanlara etli pilav ikramında bulunulacak. Toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, “Körfez’imizin 160 bin nüfusu var ancak baktığımızda herkes birbirini tanıyor ve pozitif bir durum. Ben bunu komple Kocaeli’mize bağlıyorum. Biliyorsunuz kentimizin en eski festivallerinden bir tanesidir. Bu yıl 45’incisini yapacağız” şeklinde konuştu.

Marka olacak

Taş, “Bundan 4 yıl önce Belediye Başkanımız İsmail Baran sayesinde bunu güreş festivaliyle birleştirdik. İnşallah ilerleyen süreçte Kırkpınar’dan sonra Kırkbirpınar olarak güreşlerimizi de markalaştıracağız. Biz takip edilen bir şehriz. O yüzden yaptığımız her işi en iyi şekilde yapmalıyız. Güreşlerimizde birbirinden değerli güreşçilerimiz var. İki üç yıl içerisinde bu amaçlarımıza ulaşacağız ve göreceğiz ki marka olacak” şeklinde konuştu.