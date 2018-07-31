Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:19 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:29 TSİ )

45’inci Altın Kiraz festivali başlıyor

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 4-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 45. Altın Kiraz Festivali Taşköprü Yağlı Güreşleri’nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez Belediyesi 45’inci Altın Kiraz Festivali Taşköprü Yağlı Güreşleri’nin duyurusu Körfez Tütünçiftlik Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantı ile gerçekleştirildi. Toplantıda Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Güreş Koordinatörü Veysel Şirin, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Bulut’ta yer aldı. Bu yıl 45’ncisi düzenlenecek olan Altın Kiraz Festivali, iki gün boyunca devam edecek. Kırkpınar’ı aratmayan güreşlerin nefesleri keseceği festival kapsamında unutulmaya yüz tutan bir gelenek olan Hacet Bayramı da yaşatılacak.

400’e yakın pehlivan meydana çıkacak

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 4-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 45. Altın Kiraz Festivali, yine renkli görüntülere sahne olacak. Afrin’e düzenlenen operasyon nedeniyle aylar öncesinden ‘konserin’ düzenlenmeyeceği açıklanmış, festival kapsamında Taşköprü Yağlı Güreşleri ve Hacet Bayramı’nın gerçekleştirileceği belirtilmişti. Festivalin ilk günü olan 4 Ağustos'ta Sevindikli Er Meydanı’nda Taşköprü Yağlı Güreşleri gerçekleştirilecek. 400’e yakın pehlivanın meydana çıkacağı güreşlere 35 başpehlivan katılacak. İsmail Balaban, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz ve Faruk Akkoyun gibi önemli başpehlivanların kısbet giyeceği güreşlerde, geçtiğimiz yılın başpehlivanı Ekrem Yavuz da yer alacak.

Önemli isimler katılacak

Güreşlere, başpehlivanlar İsmail Balaban, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Osman Aynur, Faruk Akkoyun, Süleyman Aykırı, Turan Balaban, İbrahim Çoraman, Kürşat Korkmaz, Hasan Cengiz, İsmail Koç, Nedim Gürel, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Eriç, Hüseyin Demir, Reşat Turgut, Ekrem Yavuz, M. Kemal Karaboğa, Cengizhan Şimşek, Şali Kurt, Mustafa Batu, Serhat Gökmen, Ahmet Kavakçı, Mahmut Kavakçı, Ali Gökçen, Mustafa Başdemir, Nadir Takı, Kaan Kaya, Arif Akın, Ertan Ertan, Osman Özgün, Onur Şener, Murat Gençtürk ve Semih Turgut yer alacak.

Unutulan gelenek Hacet Bayramı

Öte yandan Altın Kiraz Festivali kapsamında önemli bir gelenek daha yaşatılacak. Yağmur Duası olarak da adlandırılan ve unutulan bir gelenek haline gelen Hacet Bayramı, pazar günü Yayla Türbesi alanında gerçekleştirilecek. Etkinlikte birlikte namaz kılınacak, dualar edilecek, Kur’an tilavetinde bulunulacak. Programda ayrıca katılanlara etli pilav ikramında bulunulacak. Toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, “Körfez’imizin 160 bin nüfusu var ancak baktığımızda herkes birbirini tanıyor ve pozitif bir durum. Ben bunu komple Kocaeli’mize bağlıyorum. Biliyorsunuz kentimizin en eski festivallerinden bir tanesidir. Bu yıl 45’incisini yapacağız” şeklinde konuştu.

Marka olacak

Taş, “Bundan 4 yıl önce Belediye Başkanımız İsmail Baran sayesinde bunu güreş festivaliyle birleştirdik. İnşallah ilerleyen süreçte Kırkpınar’dan sonra Kırkbirpınar olarak güreşlerimizi de markalaştıracağız. Biz takip edilen bir şehriz. O yüzden yaptığımız her işi en iyi şekilde yapmalıyız. Güreşlerimizde birbirinden değerli güreşçilerimiz var. İki üç yıl içerisinde bu amaçlarımıza ulaşacağız ve göreceğiz ki marka olacak” şeklinde konuştu.

Bugün 13:19 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaeli’de İnce için son gün bir imza daha mask
Kocaeli’de İnce için son gün bir imza daha
Kandıralı muhtar sevenleri kavuşturdu mask
Kandıralı muhtar sevenleri kavuşturdu
Hasta vatandaşın isteği yerine getirildi mask
Hasta vatandaşın isteği yerine getirildi
Meral Akşener'den adaylığa yeşil ışık mask
Meral Akşener'den adaylığa yeşil ışık
Başkan Doğan Hotar’ı kutladı mask
Başkan Doğan Hotar’ı kutladı
Derince’deki kapalı pazarda hummalı çalışma mask
Derince’deki kapalı pazarda hummalı çalışma
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
En mutlu şehirler belli oldu... mask
En mutlu şehirler belli oldu...
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ mask
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı mask
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
D-100'de heyelan... Yol trafiğe kapandı mask
D-100'de heyelan... Yol trafiğe kapandı
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı mask
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı
Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı! mask
Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı!

GALERİ

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL