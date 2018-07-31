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Çakar, ilçe yöneticilerine tepkili

CHP İzmit İlçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ile birlikte imza vermeye Ankara’ya giden ilçe yöneticilerine tepki gösteren CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Yolları açık olsun, kazasız belasız gidip gelsinler. Ancak bu durumu açıkça etik bulmuyorum” dedi.

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CHP’ de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışması dün sona ermişti. Değişim ve Umut Kurultayı adı altında olağan üstü kurultay talebiyle CHP Kocaeli’de 14 imza toplanmıştı. Muharrem İnce’ye yakınlığı ile bilinen CHP İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya bugün 14 imza Ankara’ ya gitti. Küçükkaya’nın yanında Ankara’ya gidenler arasında CHP İzmit İlçe yöneticileri Mehmet Nazım Gençtürk, Arda Başaran ve Hande Sarıgülle de yer aldı.

BU DURUMU ETİK BULMUYORUM

Bilindiği üzere CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, olağanüstü kurultaya yerel seçimlerden dolayı sıcak bakmıyordu ancak ilçe yöneticileri ise değişimin olması için imza çalışmasını yürütmüştü. İlçe yöneticilerinin imzaları teslim etmek için Ankara’ya gitmesini nasıl karşıladığını sorduğumuz İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Biz demokratik bir örgüt olduğumuz için farklı fikirleri olan arkadaşlar ve yöneticilerimiz olabilir. Yolları açık olsun, kazasız belasız gidip dönerler umarım. Ancak bu durumu açıkça etik bulmuyorum. Bizim herkese eşit mesafede olmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Bugün 13:22 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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