37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kandıra Kocakaymaz Köyünde ikamet eden Ali Seçgin (86), 37 gün önce evden çıkıp yatsı namazını kılmak amacıyla camiye gitti. Köy camiinde kıldığı namaz sonrası evine geri dönmek için karşıdan karşıya geçmek isteyen Seçgin’e bu esnada yoldan geçmekte olan bir otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaşlı adam, kazadan 37 gün sonr tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Seçgin’in cenazesi Kocakaymaz Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.