Ezel ve Derinsu’dan dayılarına sürpriz

Körfez Halide Edip Adıvar Ortaokulu 6’ıncı sınıf öğrencisi Ezel Erdoğan ile Körfez Yavuz Selim İlkokulu 2’inci sınıf öğrencisi Derinsu Erdoğan, çok sevdikleri dayıları Zeynel Arslan için sürpriz bir doğum günü partisi düzenlediler. İki kardeş harçlıklarını birleştirip, yaş pasta alıp, daha sonra dayılarını eve çağırdı. Dayıları odaya girince ise hep bir ağızdan “İyi ki doğdun Zeynel dayı” diye tezahüratta bulundular. Önce büyük bir şaşkınlık yaşayan Arslan, daha sonra yeğenlerini kucağına alıp doya doya öptü. Pastanın üstündeki mumları üfleyen Arslan, doğum günlerini kutlayan yeğenlerine teşekkür etti.

ARSLAN DUYGULANDI

Hayatında ilk kez doğum gününün kutlandığını söyleyen Arslan, “Yeğenlerimin böyle bir organizasyonu yapması, harçlıklarını biriktirtip bana doğum günü partisi düzenlemeleri beni çok ama çok duygulandırdı. Hayatımda ilk kez doğum günümü kutladım. Bana bu mutluluğu yaşatan yeğenlerim Ezel ve Derinsu’ya çok teşekkür ediyorum. Bugünü hiçbir zaman unutmayacağım. Onları çok seviyorum, yaşadığım müddetçe her zaman onların yanında olacağım, onların destekçisi olacağım. Allah herkese böyle güzel, anlayışlı, sevecen, insanı seven yeğenler nasip etsin” dedi.