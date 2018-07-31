Temmuz ayına girilmesi ile birlikte sıcak havanın ve nemin artması sonucu bunalan Karamürselli Kurt ailesi soluğu sahil kenarlarında aldı. Vatandaşların daha çok rağbet gösterdiği Karamürsel sahil kenarlarında gölge alanlarda sıcak havadan ve nemden korunmaya çalışan Semih Kurt, Dilek Kurt, Recep Kurt, Hüda Kurt ve Nihat Kurt, “ Sıcakların yoğun olduğu günlerde vaktimizi sahil kenarında geçiriyoruz. Evlerimizin içinde sıcaklardan duramıyoruz” dediler.