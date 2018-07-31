Temmuz ayına girilmesi ile birlikte sıcak havanın ve nemin artması sonucu bunalan Karamürselli Kurt ailesi soluğu sahil kenarlarında aldı. Vatandaşların daha çok rağbet gösterdiği Karamürsel sahil kenarlarında gölge alanlarda sıcak havadan ve nemden korunmaya çalışan Semih Kurt, Dilek Kurt, Recep Kurt, Hüda Kurt ve Nihat Kurt, “ Sıcakların yoğun olduğu günlerde vaktimizi sahil kenarında geçiriyoruz. Evlerimizin içinde sıcaklardan duramıyoruz” dediler.
Bugün 13:38 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 13:40 TSİ )
Kurt ailesi soluğu sahil kenarlarında aldı
Karamürsel’de sıcak havadan ve nemden bunalan Kurt ailesi, soluğu sahil kenarlarında gölgelik alanlarda aldı.
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Bugün 13:38 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz