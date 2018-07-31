Gizem ve Koray evlendi

Karamürsel’in tanınmış ailelerinden Kamuran ve Hayal Öztürk’ün yakışıklı oğlu Koray Öztürk ile Ali ve Havva Öztürk’ün biricik kızları Gizem Erzurum Yalova Elegance Resort Hotel havuz başında düzenlenen nikah töreniyle bir ömür boyu mutluluğa ‘evet’ dedi. Düğüne her iki ailenin yakınları katılırken, çiçeği burnunda çifte bir ömür boyu mutluluk dileklerinde bulunuldu. Nikah töreni sonrası eğlence, geç saatlere kadar devam etti.