Karamürsel’in tanınmış ailelerinden Kamuran ve Hayal Öztürk’ün yakışıklı oğlu Koray Öztürk ile Ali ve Havva Öztürk’ün biricik kızları Gizem Erzurum Yalova Elegance Resort Hotel havuz başında düzenlenen nikah töreniyle bir ömür boyu mutluluğa ‘evet’ dedi. Düğüne her iki ailenin yakınları katılırken, çiçeği burnunda çifte bir ömür boyu mutluluk dileklerinde bulunuldu. Nikah töreni sonrası eğlence, geç saatlere kadar devam etti.
Bugün 13:39 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 13:41 TSİ )
Gizem ve Koray evlendi
Karamürsel’in tanınmış ailelerinden Kamuran ve Hayal Öztürk’ün yakışıklı oğlu Koray Öztürk ile Ali ve Havva Erzurum’un biricik kızları Gizem Erzurum evlendi.
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Bugün 13:39 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz