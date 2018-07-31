Gölcük’ün tanınan simalarından ressam Banu Devrim yeni, yaşını dostlarıyla birlikte kutladı. Geçtiğimiz günlerde, Değirmendere’de bulunan Baraka kafede gerçekleştirilen sürpriz doğum günü partisi oldukça güzel ve renkli geçti. Doğum gününde kısa bir konuşma yapan Devrim, “Ömrün hızla geçtiği bir zamanda anılara güzellik katanlara şükürler olsun. Yaş almanın en güzel yanı sevdiklerinizle olmanın güzelliğidir. Yüzümüzü güldüren o güzel insanlar iyi ki varlar. Bu organizasyon için tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ediyorum” dedi. Dostları da yeni yaşında Devrim’e güzel temennilerini ilettiler ve yeni yaşını kutladılar.
Bugün 13:40 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 13:41 TSİ )
Devrim’den dostlarına teşekkür
Gölcük’ün değerli ressamlarından Banu Devrim’e dostları doğum gün sürprizi düzenledi. Değirmendere Baraka kafede gerçekleştirilen sürpriz doğum günü partisinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Devrim, dostlarına teşekkür etti.
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Bugün 13:40 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz