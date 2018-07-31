Devrim’den dostlarına teşekkür

Gölcük’ün tanınan simalarından ressam Banu Devrim yeni, yaşını dostlarıyla birlikte kutladı. Geçtiğimiz günlerde, Değirmendere’de bulunan Baraka kafede gerçekleştirilen sürpriz doğum günü partisi oldukça güzel ve renkli geçti. Doğum gününde kısa bir konuşma yapan Devrim, “Ömrün hızla geçtiği bir zamanda anılara güzellik katanlara şükürler olsun. Yaş almanın en güzel yanı sevdiklerinizle olmanın güzelliğidir. Yüzümüzü güldüren o güzel insanlar iyi ki varlar. Bu organizasyon için tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ediyorum” dedi. Dostları da yeni yaşında Devrim’e güzel temennilerini ilettiler ve yeni yaşını kutladılar.