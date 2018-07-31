Aydın Ünlü, Kandıra yolunu takip edecek

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık olağan basın açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Aydın Ünlü 17 Eylül itibariyle yerel seçim starını vereceklerini ifade ederek, “MHP yaz tatiline çıkmayan bir siyasi partidir. Çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. ESG sistemi üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. ESG sistemini dijital ortama geçirerek yerel seçimlerde bu şekilde çalışmaya başlayacağız. Bunun haricinde il ve ilçe toplantılarımız devam ediyor. Bunun sonucunda 17 Eylül itibariyle seçim startını vererek bütün teşkilatlarımızla birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.

KANDIRA YOLU’NU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Özellikle yaz aylarında kazalarla gündeme gelen Kandıra Yolu’yla ilgili açıklamalarda bulunan Ünlü, “Kandıra yoluyla ilgili sıkıntılarla ilgili önümüzdeki günlerde Kandıra Yolu hakkında basın mensuplarıyla birlikte basın bilgilendirme toplantısı yapacağız. Kandıra Yolu’nda yaşanan sıkıntılarda dolayı vatandaşın çektiği sıkıntıları bilen ve yakından takip eden bir siyasi partisiyiz. Bu ivedilikle birlikte buradaki sorunları tespit için çalışmalar yapacağız” şeklinde konuştu.

ESNAFIN CANI YANDI

Ünlü geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketiyle ilgili olarak, “Geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketinin ardından esnafımızı ziyaret ettik. Yerel yöneticilerin ziyaret etmediğini gördük. Oradaki esnaf yanlarında yerel yöneticiyi görmek istemektedir. Bizde bu konuda yerel yöneticileri uyardık. Umarız ileriki günlerde ziyarette bulunurlar. Çünkü orada esnafın canı yanmıştır. Destek olmak gerekmektedir” dedi.

BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİNİZ

CHP’nin kurultay için imza süreciyle ilgili konuşan Ünlü, “CHP’nin imza sürecindeki sonuç ileriki günlerde belli olacak. 1 Kasım’ın ardından bizim liderimize laf atan CHP’lilere o zaman bizden beter olacaksınız demiştim. Şimdi bizden beter oldular. Buradan diyorum ki bunlar daha iyi günleriniz. Bugün baktığımızda derli toplu ve liderine tek bağlı parti MHP’dir. Bunun ne kadar anlamlı olduğunu da önümüzde ki süreçte hep birlikte göreceğiz” dedi.