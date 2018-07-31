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Bugün 14:52 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 14:53 TSİ )

Çeker: Sağlık çalışanlarını kurban ettirmeyiz

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Ömer Çeker, 82 yaşındaki vatandaşın polis tarafından dövülüp öldürülmesi olayında sağlık çalışanlarının suçlu gösterildiğini belirterek, “Çalışan arkadaşlarımızı kurban ettirmeyiz” dedi.

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Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Ömer Çeker, önceki gün basın mensuplarının karşısına geçti. Çeker, son dönemlerde artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını eleştirerek, yapılanların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Başkan Çeker ayrıca, 82 yaşındaki vatandaşın polis tarafından dövülüp öldürülmesi olayında sağlık çalışanlarının suçlu gösterildiğini belirterek, “Çalışan arkadaşlarımızı kurban ettirmeyiz” dedi

“BARDAĞI TAŞIRDI”

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Ömer Çeker, şu ifadeleri kullandı; “Şanlıurfa’da doktorun kafasını kaldırım taşı ile kıran kişinin hapse girmesi nedeniyle 11 kişilik ailenin mağdur olduğu haberlerinin ardından Giresun’da eşine ilaç yazdırma talebinin aile hekimi tarafından reddedilmesi üzerine aile hekimiyle tartışan ve aile hekimin beyaz kod vermesiyle polis tarafından yapılan müdahalede 82 yaşındaki vatandaşımız hayatını kaybettiği olayda faturanın anlamsız bir şekilde aile hekimine de çıkarılması bardağı taşıran son damla olmuştur.

“AÇIĞA ALINMA NEDİR?”

Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet ailesine de sabır diliyoruz. Bu üzücü olayda Aile hekimin açığa alınmasına kamuoyunda geniş yer verilerek sanki toplumsal vicdan aile hekiminin açığa alınması ile tamir ediliyormuş gibi bir hava oluşturulmuştur. Dini adalet olan hukuk Devletinin aile hekiminin sadece mevzuatı uyguladığı için yapılan açığa alma işlemi neyin nesidir ? İstenilen ilacı yazmadığı için darp edilen hatta bıçaklanan doktorlar, eczacılar sık sık medyada haber olurken aile hekimimizden ne yapması beklenmekteydi.

“KURBAN ETTİRMEYECEĞİZ”

Açığa alma mevzuata göre Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Doktorumuzun görevden alınması ile görevi başında kalmasında hangi sakıncalı hal görülmüştür bunun da izah edilmesinde zaruret vardır. Herkesi sosyal medya ile yorumculuğa ve haberciliğe adım attığı şu çağda sağlık çalışanlarının kimsenin keyfine kurban ettirmeyiz.  Gündemde bir konu var bizde müdahil olalım tarzındaki yaklaşımlarla sağlık çalışanlarına yanlış yapılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Bugün 14:52 TSİ - Sağlık

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