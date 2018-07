AKP’li kadınlar gönül alıyor

AKP İzmit İlçe Kadın Kolları, ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Başkan Betül Yazıcı ve ekibinin son durağı geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme oldu. Bölgede yaşlıları ziyaret eden, hal hatırlarını soran Yazıcı, vatandaşların taleplerini dinledi. Ziyaretleriyle ilgili açıklama yapan Yazıcı, “Sizlerin hayat tecrübeleri de bizler için çok önemli. Hayatımızın her alanında sizlerin duasına, destek ve tecrübelerine ihtiyaç duymaktayız. Sizler bizim her zaman başımızın tacısınız. Biz her zaman sizlerin yanındayız. Her zaman size hizmet etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.