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TEMAD üyeleri, Alanya’ya gidiyor

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şube Başkanı Bekir Tülü, dernek çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunarak, üyelerle birlikte gerçekleştirilecekleri gezi programlarını paylaştı.

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Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şube Başkanı Bekir Tülü, ‘’Şu an da 20 Eylül’de üyeleri Alanya tatiline gönderiyoruz ve 7 gece 8 gün olarak full pansiyon olacak. Şu an da 2 grup halinde göndereceğiz. 20-27 Eylül ve 27 Eylül-4 Ekim’de üyelerimizi göndereceğiz. 20-27 Eylül’de göndereceğimiz grubun kontenjanı doldu, 27 Eylül-4 Ekim’de göndereceğimiz grup henüz dolmadı. Bir grupta ortalama 70 kişi oluyor. 27 Temmuz’da gerçekleştireceğimiz Karadeniz Turu ileriki bir tarihe ertelendi. Eylül sonu itibariyle üyelerimizi askeri kamplara göndereceğiz. Ekim başında Konya-Ürgüp-Göreme turu planlıyoruz’’ dedi.

Bugün 14:53 TSİ - Gündem

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