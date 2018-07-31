Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şube Başkanı Bekir Tülü, ‘’Şu an da 20 Eylül’de üyeleri Alanya tatiline gönderiyoruz ve 7 gece 8 gün olarak full pansiyon olacak. Şu an da 2 grup halinde göndereceğiz. 20-27 Eylül ve 27 Eylül-4 Ekim’de üyelerimizi göndereceğiz. 20-27 Eylül’de göndereceğimiz grubun kontenjanı doldu, 27 Eylül-4 Ekim’de göndereceğimiz grup henüz dolmadı. Bir grupta ortalama 70 kişi oluyor. 27 Temmuz’da gerçekleştireceğimiz Karadeniz Turu ileriki bir tarihe ertelendi. Eylül sonu itibariyle üyelerimizi askeri kamplara göndereceğiz. Ekim başında Konya-Ürgüp-Göreme turu planlıyoruz’’ dedi.
Bugün 14:53 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:55 TSİ )
TEMAD üyeleri, Alanya’ya gidiyor
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şube Başkanı Bekir Tülü, dernek çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunarak, üyelerle birlikte gerçekleştirilecekleri gezi programlarını paylaştı.
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Bugün 14:53 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz