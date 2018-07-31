AKP Kandıra İlçe Kadın Kolları yöneticilerinden, aynı zamanda Selametli bölge sorumlusu Sevinç Bayrak, Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşa sağladığı ücretsiz ulaşım ve rehber imkânından yararlanarak Çanakkale’ye gezi düzenledi. Mahalle sakinlerinin ve çevre köylerdeki vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşen gezide; Eceabat, Seyit Onbaşı, Şahindere Şehitliği, Abide Şehitliği, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, 57’inci alay, Kesikdere Şehitliği ve Conkbayırı gezildi. Vatandaşların geziden oldukça memnun olduğunu söyleyen Bayrak, vatandaşa sağladığı imkânlardan dolayı Büyükşehir ve Kandıra Belediyesi’ne teşekkür etti.
Bugün 14:54 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 14:55 TSİ )
Selametli sakinleri, Çanakkale’yi gezdi
AKP Kandıra İlçe Kadın Kolları yöneticilerinden Sevinç Bayrak, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Çanakkale gezisi düzenledi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:54 TSİ - Kültür-Sanat
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz