Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:54 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 14:55 TSİ )

Selametli sakinleri, Çanakkale’yi gezdi

AKP Kandıra İlçe Kadın Kolları yöneticilerinden Sevinç Bayrak, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Çanakkale gezisi düzenledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP Kandıra İlçe Kadın Kolları yöneticilerinden, aynı zamanda Selametli bölge sorumlusu Sevinç Bayrak, Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşa sağladığı ücretsiz ulaşım ve rehber imkânından yararlanarak Çanakkale’ye gezi düzenledi. Mahalle sakinlerinin ve çevre köylerdeki vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşen gezide; Eceabat, Seyit Onbaşı, Şahindere Şehitliği, Abide Şehitliği, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, 57’inci alay, Kesikdere Şehitliği ve Conkbayırı gezildi. Vatandaşların geziden oldukça memnun olduğunu söyleyen Bayrak, vatandaşa sağladığı imkânlardan dolayı Büyükşehir ve Kandıra Belediyesi’ne teşekkür etti.

Bugün 14:54 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dersim sevdalıları festivale gidiyor mask
Dersim sevdalıları festivale gidiyor
En iyi doğa fotoğrafçıları ödüllerini aldı mask
En iyi doğa fotoğrafçıları ödüllerini aldı
Murat Kekilli Gebze’yi salladı mask
Murat Kekilli Gebze’yi salladı
Bülent Sertaş Darıcalıları coşturdu mask
Bülent Sertaş Darıcalıları coşturdu
Şehrin kahramanları çinilerle tanıtılacak mask
Şehrin kahramanları çinilerle tanıtılacak
Iğdırlılar türkülerle coştu mask
Iğdırlılar türkülerle coştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
En mutlu şehirler belli oldu... mask
En mutlu şehirler belli oldu...
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ mask
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı mask
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
D-100'de heyelan... Yol trafiğe kapandı mask
D-100'de heyelan... Yol trafiğe kapandı
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı mask
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı
Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı! mask
Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı!

GALERİ

LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL