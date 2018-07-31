Selametli sakinleri, Çanakkale’yi gezdi

AKP Kandıra İlçe Kadın Kolları yöneticilerinden, aynı zamanda Selametli bölge sorumlusu Sevinç Bayrak, Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşa sağladığı ücretsiz ulaşım ve rehber imkânından yararlanarak Çanakkale’ye gezi düzenledi. Mahalle sakinlerinin ve çevre köylerdeki vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşen gezide; Eceabat, Seyit Onbaşı, Şahindere Şehitliği, Abide Şehitliği, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, 57’inci alay, Kesikdere Şehitliği ve Conkbayırı gezildi. Vatandaşların geziden oldukça memnun olduğunu söyleyen Bayrak, vatandaşa sağladığı imkânlardan dolayı Büyükşehir ve Kandıra Belediyesi’ne teşekkür etti.