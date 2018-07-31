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Çamlıtepe Mahalle sakinleri ateş yakarak yolu kapattı

Körfez Çamlıtepe Mahallesi sakinleri, bölgede 8 aydır devam ettiği ileri sürülen İSU altyapı çalışmalarının tamamlanmaması üzerine isyan bayrağı çekti. Belediye Başkanı İsmail Baran’ı arayan kalabalık ‘olumsuz’ cevap alınca ateş yakarak yolu kapattı.

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Körfez Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflar ve mahalle sakinleri, bölgede 8 aydır devam eden İSU altyapı çalışmalarını protesto etti. Uzun süredir mağduriyet yaşadıklarını ifade eden öfkeli kalabalık, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın yanlarına kendileriyle gelip görüşmesini istedi. Barandan olumsuz yanıt alan vatandaşlar bunun üzerine çalışmaların yapıldığı yerde ateş yakıp, yolu kapattı.

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Yolun kapatılması üzerine kısa sürede bölgeye gelen Körfez İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın ve ekibi, öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Sorunlarını emniyet müdürüyle paylaşan kalabalık, ikna oldu ve yolu tekrardan trafiğe açtı. Yetkililerden çalışmaları hızlandırmasını talep eden Körfez Çamlıtepe Mahallesi sakinleri, kısa sürede çalışmaların tamamlanmaması durumunda yine yolu kapatacaklarını dile getirerek eyleme son verdi.

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