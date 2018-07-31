Bugün 15:14 TSİ - Spor

Taraftar coştu, coşturdu!

Kocaelispor’un Pendikspor ile İstanbul’da oynadığı hazırlık maçını izlemeye gelen 100 kadar Kocaelispor taraftarı 90 dakika boyunca susmadı ve takıma müthiş bir destek verdi.