12. adam, Başkan Bahri Yavuz ile Kulüp Müdürü İlker Uzel lehine maçın ardından tezahürat yaptı. Öte yandan Kocaelispor ve Pendik taraftarı arasındaki dostluk görüntüleri de görülmeye değerdi. Karşılaşma sonunda Pendik ekibi Kocaelispor’a tesislerinde yemek verdi.
Bugün 15:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:16 TSİ )
Taraftar coştu, coşturdu!
Kocaelispor’un Pendikspor ile İstanbul’da oynadığı hazırlık maçını izlemeye gelen 100 kadar Kocaelispor taraftarı 90 dakika boyunca susmadı ve takıma müthiş bir destek verdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:14 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz