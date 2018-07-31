Galip Gündoğdu: Bu iş özgüven işi!

Pendik karşılaşması bizim için antrenman maçıydı. İki farklı takım olarak sahaya çıktık ve herkesi görme şansımız oldu. Skor çok önemli değildi. Gençlerimiz arasında ilk defa sahaya çıkanlar var. Gelecek vaat edenler de bulunuyor.1999-2000-2001 doğumlular.

HAK EDEN FORMAYI GİYECEK

Bu iş özgüven işi. Bazıları gençlerimizin bazıları çok heyecanlı, bazıları biraz daha kontrollü. Ancak 3. Lig kolay değil. Orayı kim hak ediyorsa formayı vereceğiz. Bolu kampında gençlerimizin üzerinde durmaya devam edeceğiz.3 Ağustos’ta Bolu kampımız başlayacak 4 hazırlık maçımız olacak. Sezon öncesinde de İzmit’te 1 hazırlık maçı daha yapıp lige en iyi şekilde girmek istiyoruz.