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Kampa 25 futbolcu gidiyor

Kocaelispor 3 Ağustos’ta Poligon Tesisleri’nde toplanacak ve 15 günlük kampını yapmak üzere Bolu’ya hareket edecek.

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3-19 Ağustos tarihleri arasında Bolu Termal Otel’de sezon öncesi kampını yapacak olan Kocaelispor’da kampa 21futbolcu ve 4 de kaleci olmak üzere 25 futbolcu gidecek. Pendik maçında iyi bir görüntü veren gençlerin de yer alacağı Bolu kampında 4 hazırlık maçı yapılacağı öngörülüyor. Rakipler ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Bugün 15:16 TSİ - Spor

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