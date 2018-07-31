Kampa 25 futbolcu gidiyor

3-19 Ağustos tarihleri arasında Bolu Termal Otel’de sezon öncesi kampını yapacak olan Kocaelispor’da kampa 21futbolcu ve 4 de kaleci olmak üzere 25 futbolcu gidecek. Pendik maçında iyi bir görüntü veren gençlerin de yer alacağı Bolu kampında 4 hazırlık maçı yapılacağı öngörülüyor. Rakipler ise önümüzdeki günlerde belli olacak.