3-19 Ağustos tarihleri arasında Bolu Termal Otel’de sezon öncesi kampını yapacak olan Kocaelispor’da kampa 21futbolcu ve 4 de kaleci olmak üzere 25 futbolcu gidecek. Pendik maçında iyi bir görüntü veren gençlerin de yer alacağı Bolu kampında 4 hazırlık maçı yapılacağı öngörülüyor. Rakipler ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
Bugün 15:16 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:17 TSİ )
Kampa 25 futbolcu gidiyor
Kocaelispor 3 Ağustos’ta Poligon Tesisleri’nde toplanacak ve 15 günlük kampını yapmak üzere Bolu’ya hareket edecek.
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Bugün 15:16 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz