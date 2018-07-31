İki takım da kahvaltının ardından karayolu ile Afyon’a hareket edecek Oruçoğlu Otel’e yerleşecek. Perşembe günkü hazırlık maçında karşılaşacak olan iki takım da bayramdan 4 gün önce İzmit’e dönecek.
Bugün 15:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:18 TSİ )
Körfez ve Gölcük’ün kampları başlıyor
3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Körfez Spor Kulübü ile 3. Grup’taki Gölcükspor’un kampları yarın başlıyor.
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Bugün 15:17 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz