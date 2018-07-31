Doğantepe sezonu açıyor

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Murat Şahin’in çalıştırdığı, Hakan Tan’ın yardımcı antrenörlük yaptığı takımın ilk antrenmanı Doğantepe Spor Tesisleri’nde saat 18.00’da başlayacak. Başiskele ekibinin ilk çalışmasını yönetimin de tam kadro takip etmesi bekleniyor.