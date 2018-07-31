Murat Şahin’in çalıştırdığı, Hakan Tan’ın yardımcı antrenörlük yaptığı takımın ilk antrenmanı Doğantepe Spor Tesisleri’nde saat 18.00’da başlayacak. Başiskele ekibinin ilk çalışmasını yönetimin de tam kadro takip etmesi bekleniyor.
Bugün 15:18 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:19 TSİ )
Doğantepe sezonu açıyor
Bölgesel Amatör Lig takımlarından Doğantepespor sezonu yarın açıyor.
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Bugün 15:18 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz