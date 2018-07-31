Kartepe Kupası’nda iki maç var

Cumartesi günü Uzuntarla Belediyespor, Derbentspor’u 4-0 yendi. İkinci maçta Maşukiyespor sahaya çıkmadı ve Kartepe Belediyespor hükmen kazandı. İkinci gün Acısu Stadı’nda Acısuspor, Avluburun’u 4-1, Eşmespor ise Nusretiyespor’u 3-1 mağlup etti. Bu gün Arslanbey Stadı’nda iki maç var. Köseköy Ateş ile Sarımeşe arasındaki maç18.30’da başlayacak. Ardından Suadiyespor’un rakibi Karatepespor olacak. Yarın aynı statta Arslanbey Organize ile Kartepe Belediye, ardından Maşukiyespor ile Uzuntarla 3 puan mücadelesi verecek. Bu arada Maşukiye’nin ikinci maçta da sahadaki yerini almayabileceği öğrenildi.

YARININ PROGRAMI – ARSLANBEY STADI

18.30: KÖSEKÖY ATEŞ -SARIMEŞE

20.30: SUADİYESPOR-KARATEPE

PERŞEMBE GÜNÜ PROGRAMI

18.30 ARSLANBEY ORG-KARTEPE BLD

20.30 MAŞUKİYE-UZUNTARLA BLD (Belki)