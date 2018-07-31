Kartepe Kupası’nda iki maç var

Cumartesi günü Uzuntarla Belediyespor, Derbentspor’u 4-0 yendi. İkinci maçta Maşukiyespor sahaya çıkmadı ve Kartepe Belediyespor hükmen kazandı. İkinci gün Acısu Stadı’nda Acısuspor, Avluburun’u 4-1, Eşmespor ise Nusretiyespor’u 3-1 mağlup etti. Bu gün Arslanbey Stadı’nda iki maç var. Köseköy Ateş ile Sarımeşe arasındaki maç18.30’da başlayacak. Ardından Suadiyespor’un rakibi Karatepespor olacak. Yarın aynı statta Arslanbey Organize ile Kartepe Belediye, ardından Maşukiyespor ile Uzuntarla 3 puan mücadelesi verecek. Bu arada Maşukiye’nin ikinci maçta da sahadaki yerini almayabileceği öğrenildi.
YARININ PROGRAMI – ARSLANBEY STADI
18.30: KÖSEKÖY ATEŞ -SARIMEŞE
20.30: SUADİYESPOR-KARATEPE
PERŞEMBE GÜNÜ PROGRAMI
18.30 ARSLANBEY ORG-KARTEPE BLD
20.30 MAŞUKİYE-UZUNTARLA BLD (Belki)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz