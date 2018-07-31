Emre Okur, Maraş’ta

İlimizin başarılı forvetleri arasında yer alan ve geride bıraktığımız sezon Çorum Belediyespor’da forma giyen Emre Okur, Darıca Gençlerbirliği’nin de yer aldığı 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kahramanmaraşspor ile anlaştı. Daha öncelerde olduğu gibi yeni takımında da 41 numaralı formayı terletecek olan Emre, Maraş ekibi ile başarılı olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.