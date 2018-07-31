İlimizin başarılı forvetleri arasında yer alan ve geride bıraktığımız sezon Çorum Belediyespor’da forma giyen Emre Okur, Darıca Gençlerbirliği’nin de yer aldığı 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kahramanmaraşspor ile anlaştı. Daha öncelerde olduğu gibi yeni takımında da 41 numaralı formayı terletecek olan Emre, Maraş ekibi ile başarılı olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.
Bugün 15:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:22 TSİ )
Emre Okur, Maraş’ta
İlimizin başarılı forvetleri arasında yer alan ve geride bıraktığımız sezon Çorum Belediyespor’da forma giyen Emre Okur, Darıca Gençlerbirliği’nin de yer aldığı 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kahramanmaraşspor ile anlaştı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:20 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz