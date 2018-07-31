Geçen sezon da takımda forma giyen orta saha oyuncusu Yahya Kemal Baki, stoperlerKemal Kazan ve stoper Özgür Altınışık, sol bek Emir Şen, forvet Berat Demir’e teşekkür edildi. Öte yandan ve transfer edilmesi için Körfez’e davet edilen iki futbolcu da veda etti.
Bugün 15:21 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:23 TSİ )
Körfez’de 5 futbolcu ile yollar ayrıldı
Körfez Spor Kulübü, Afyon kampı öncesi 5 futbolcu ile yollarını ayırdı.
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Bugün 15:21 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz