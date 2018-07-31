Körfez’de 5 futbolcu ile yollar ayrıldı

Geçen sezon da takımda forma giyen orta saha oyuncusu Yahya Kemal Baki, stoperlerKemal Kazan ve stoper Özgür Altınışık, sol bek Emir Şen, forvet Berat Demir’e teşekkür edildi. Öte yandan ve transfer edilmesi için Körfez’e davet edilen iki futbolcu da veda etti.