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23 yıllık gıda firması iflas etti!

Gebze'de 1995 yılında Mehmet Akçaoğlu tarafından kurulan Akçaoğlu Gıda İnş. Turz.Üretim Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. iflas etti.

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Gebze ilçesinde 1995 yılında Mehmet Akçaoğlu tarafından kurulan ve 23 yıldır helva, tahin, pekmez, reçel, susam, Türk lokumu ve fındık kreması üretimi yapan Akçaoğlu Gıda İnş. Turz.Üretim Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. iflas etti. İflas kararı Gebze 4. İcra Dairesi tarafından alındı.

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Yorumlar

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Feridun Tiner - Uretilen urunlerin hepsi piyasada revacta olan urunler bu firma gumlediyse gerisi corap sokuylgu gibi gelir. Allah sonumuzu hayir etsin gidisat kotu tuketici kredisi 2.49 cikmis mevduat faizi 2 lerde olursa sonuc kacinilmaz iflas

Yanıtla . 1Beğen 31 Temmuz 15:50

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