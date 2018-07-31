23 yıllık gıda firması iflas etti!

Gebze ilçesinde 1995 yılında Mehmet Akçaoğlu tarafından kurulan ve 23 yıldır helva, tahin, pekmez, reçel, susam, Türk lokumu ve fındık kreması üretimi yapan Akçaoğlu Gıda İnş. Turz.Üretim Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. iflas etti. İflas kararı Gebze 4. İcra Dairesi tarafından alındı.