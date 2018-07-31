CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, eski İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ile birlikte imza vermeye Ankara’ya giden ilçe yöneticilerine tepki göstererek bu davranışın etik olmadığını söylemişti. İzmit ilçe yöneticilerinden Mehmet Nazım Gençtürk, Arda Başaran ve Hande Sarıgülle’den de Çakar’ın etik değil açıklamasına yanıt gecikmedi.

UMUDUN YANINDAYIZ

Mehmet Nazım Gençtürk, Arda Başaran ve Hande Sarıgülle, İlçe Başkanı Çakar’a Muharrem İnce’nin fotoğrafıyla yanıt verdi. Ortak bir açıklama yapan ilçe yöneticileri, “Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde tüm ülkeye umut olan Sayın Muharrem İnce’ye partimiz için de bir umut olduğuna inanarak kurultay sürecinde destek amacıyla ziyarette bulunduk. Umudun yanındayız. Seçimli kurultay için imza toplamak, gerek seçim kanunu, gerekse parti tüzüğümüz gereği bir haktır. Bu noktada ‘taraf’ olmak pek tabii olarak bir tercihin de ötesinde demokratik bir duruştur” dedi.

ETİK OLMAYAN TEK DETAY KÖFTE YEMEK

Siyasetimizi bireysel beklentilerimize göre değil, sokağımızda, mahallemizde karşılaştığımız tepki ve görüşler ışığında halkın çizgisinde yapma inancında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca bugünkü ziyaretimizde etik olmayan tek detayın yoğun gündem arasında Sayın İnce ile köfte yememiz olduğunu belirtmemizi söyleyebiliriz” açıklamalarında bulundu.