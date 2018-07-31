Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:53 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:55 TSİ )

CHP İlçe yöneticilerinden Çakar’a fotoğraflı yanıt

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ın, eski İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ile birlikte imza vermeye Ankara’ya giden ilçe yöneticilerine tepki göstermesi üzerine ilçe yöneticileri, Çakar’a Muharrem İnce ile birlikte çekilen fotoğrafla yanıt vererek umudun yanındayız dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, eski İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya ile birlikte imza vermeye Ankara’ya giden ilçe yöneticilerine tepki göstererek bu davranışın etik olmadığını söylemişti. İzmit ilçe yöneticilerinden Mehmet Nazım Gençtürk, Arda Başaran ve Hande Sarıgülle’den de Çakar’ın etik değil açıklamasına yanıt gecikmedi.

UMUDUN YANINDAYIZ

Mehmet Nazım Gençtürk, Arda Başaran ve Hande Sarıgülle, İlçe Başkanı Çakar’a Muharrem İnce’nin fotoğrafıyla yanıt verdi. Ortak bir açıklama yapan ilçe yöneticileri, “Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde tüm ülkeye umut olan Sayın Muharrem İnce’ye partimiz için de bir umut olduğuna inanarak kurultay sürecinde destek amacıyla ziyarette bulunduk.  Umudun yanındayız. Seçimli kurultay için imza toplamak, gerek seçim kanunu, gerekse parti tüzüğümüz gereği bir haktır. Bu noktada ‘taraf’ olmak pek tabii olarak bir tercihin de ötesinde demokratik bir duruştur” dedi.

ETİK OLMAYAN TEK DETAY KÖFTE YEMEK

Siyasetimizi bireysel beklentilerimize göre değil, sokağımızda, mahallemizde karşılaştığımız tepki ve görüşler ışığında halkın çizgisinde yapma inancında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca bugünkü ziyaretimizde etik olmayan tek detayın yoğun gündem arasında Sayın İnce ile köfte yememiz olduğunu belirtmemizi söyleyebiliriz” açıklamalarında bulundu.

Bugün 15:53 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kocaeli’de İnce için son gün bir imza daha mask
Kocaeli’de İnce için son gün bir imza daha
AKP'nin bürokratlarında büyük panik mask
AKP'nin bürokratlarında büyük panik
Ayhan Öter: 3 milyon TL borç kapattım mask
Ayhan Öter: 3 milyon TL borç kapattım
AKP’li kadınlar gönül alıyor mask
AKP’li kadınlar gönül alıyor
CHP’li muhalifler son kez konuştu mask
CHP’li muhalifler son kez konuştu
İYİ Parti'de iki istifa! mask
İYİ Parti'de iki istifa!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
En mutlu şehirler belli oldu... mask
En mutlu şehirler belli oldu...
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ mask
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı mask
İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
D-100'de heyelan... Yol trafiğe kapandı mask
D-100'de heyelan... Yol trafiğe kapandı
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı mask
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı
Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı! mask
Meteorolojiden Kocaeli için sel uyarısı!

GALERİ

LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL