Bu turnuvaya katılmayan pişman olur

2 ayrı kategoride gerçekleşecek olan dev organizasyonun kura çekimi ise 9 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Geçen yıl olduğu gibi organizasyonu bu yıl da Tuncay Budakin yapacak.
BAŞVURU YAPAN TAKIMLAR
1 Met Mühendislik
2 Genç Yenidoğan
3 Çınaraltı Künefe
4 BTM Soğutma İzmit GB
5 Akın Koç Fabrikası
6 Göçmen Börekçisi
7 Yüksek Rakım
8 Günkay Market
9 Tekim Kartepe Master
10 Kavan İnşaat
11 Om Mali Müşavirlik
12 Kul Mimarlık
13 Ayberk Mühendislik
14 Evrensel Matematik Köyü
15 Gebze Master
16 Gündoğdu Elektrik
17 İşkur
18 Çemsan AŞ.
19 KTM Gümrük
20 Kumlu Eğitim
21 S.S 3 No’lu Hereke Koop.
22 Kent Yapı
23 Eryapı Sakarya
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz