Bu turnuvaya katılmayan pişman olur

2 ayrı kategoride gerçekleşecek olan dev organizasyonun kura çekimi ise 9 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Geçen yıl olduğu gibi organizasyonu bu yıl da Tuncay Budakin yapacak.

BAŞVURU YAPAN TAKIMLAR

1 Met Mühendislik

2 Genç Yenidoğan

3 Çınaraltı Künefe

4 BTM Soğutma İzmit GB

5 Akın Koç Fabrikası

6 Göçmen Börekçisi

7 Yüksek Rakım

8 Günkay Market

9 Tekim Kartepe Master

10 Kavan İnşaat

11 Om Mali Müşavirlik

12 Kul Mimarlık

13 Ayberk Mühendislik

14 Evrensel Matematik Köyü

15 Gebze Master

16 Gündoğdu Elektrik

17 İşkur

18 Çemsan AŞ.

19 KTM Gümrük

20 Kumlu Eğitim

21 S.S 3 No’lu Hereke Koop.

22 Kent Yapı

23 Eryapı Sakarya