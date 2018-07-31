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Bugün 16:29 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:30 TSİ )

Ünlü’den Eryarsoy’a hayırlı olsun ziyareti

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, yönetimi ile birlikte AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 26 Temmuz’da AKP İl Başkanlığına ataması gerçekleştirilen Abdullah Eryarsoy’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Eryarsoy’un yönetim kurulu da yer aldı. 24 Haziran seçimleri için Cumhur İttifakı’nda birleşen partilerin il başkanları, ziyarette seçimlerde sağladıkları katkılar için birbirlerine teşekkür ettiler.

BU DİYALOG DEVAM EDECEK

Ziyarette ilk konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Siyaset zor iştir. Abdullah beyin de üç dönem AKP icra kurullarında görev alması bu dönemde Kocaeli gibi bir ilde AKP il başkanlığına getirilmesi son derece önemlidir. Birlikte katıldığımız tüm toplantılarda Abdullah beyin il başkanı olarak seçilmesini de kendi aramızda değerlendirmiştik. Kocaeli siyasetinde bu diyalog devam edecektir. Bu zorlu süreçte Abdullah beyin vereceği mücadele önemlidir. Allah utandırmasın, hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

İTTİFAKIMIZA EN BÜYÜK KATKI KOCAELİ’DEN

Ardından ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ise, “Başkanımızın teveccühlerine teşekkür ediyorum. 24 Haziran için yola çıkarken Cumhur İttifakı’na en güçlü destek Kocaeli’den gelecek demiştik. Öyle de oldu. Cumhur İttifakı’nda MHP’nin, Aydın Ünlü’nün katkısı büyüktür. Kendisine ve parti teşkilatına teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bugün 16:29 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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