Bilgili Kültür Okulları'ndan YKS'de büyük başarı

Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'nda, Özel Bilgili Kültür Okulları öğrencisi İzzet Kerem Karabeyoğlu Türkiye genelinde 304. olarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca Özel Bilgili Kültür Okulları; Türkiye genelinde ilk binde 3 derece, ilk 5 bin’de 11 derece ve ilk 10 binde ise tam 32 derece elde etmeyi başardı. Okul yönetimi; 7-14 Ağustos’ta yapılacak olan üniversite tercihlerinde, Kocaeli’deki tüm öğrencileri Bilgili Kültür Eğitim Kurumları'na davet ettiler.

LİSE TERCİHLERİNDE BAŞARI

2 Haziran’da gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı'nda ilk binde 3 öğrencisi olan Özel Bilgili Kültür Okulları 8. sınıf öğrencilerinin 23’ü fen liselerine girmeye hak kazanırken, öğrencilerin %80’i nitelikli okullara girmeye hak kazandı. Nitelikli okul kazanan öğrencilerin birçoğu ise lise öğrenim hayatlarını Özel Bilgili Kültür Anadolu Lisesi'nde devam etmeye karar verip kayıtlarını yenilediler. Okul yönetimi ise tercih döneminden sonra büyük gurur yaşadıklarını belirterek, "Nitelikli okullara gidebilecek öğrencilerimiz olmasına rağmen bizleri tercih ettiler. Sürekli değişen sisteme hızlı bir şekilde adapte olup, öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.