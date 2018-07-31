Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Ayvaz sokakta gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında, iş makinesine bağlı olan beton büz işçilerden Sıddık B'nin (23) üzerine düştü. Ağır yaralanan Sıddık B, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş makinesi operatörü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Bugün 17:17 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:21 TSİ )
Darıca'da iş kazası! 1 ağır yaralı...
Darıca'da altyapı çalışmaları sırasında beton büz altında kalan işçi ağır yaralandı.
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Bugün 17:17 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz