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Darıca'da iş kazası! 1 ağır yaralı...

Darıca'da altyapı çalışmaları sırasında beton büz altında kalan işçi ağır yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Ayvaz sokakta gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında, iş makinesine bağlı olan beton büz işçilerden Sıddık B'nin (23) üzerine düştü. Ağır yaralanan Sıddık B, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş makinesi operatörü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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