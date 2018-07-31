Darıca'da iş kazası! 1 ağır yaralı...

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Ayvaz sokakta gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında, iş makinesine bağlı olan beton büz işçilerden Sıddık B'nin (23) üzerine düştü. Ağır yaralanan Sıddık B, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş makinesi operatörü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.