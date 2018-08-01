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Bugün 09:12 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:15 TSİ )

Elektriğe %9 zam!

Bugünden itibaren geçerli olacak elektrik tarifelerine ilişkin zam kararı Resmi Gazete'nin son mükerrerinde yayımlandı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaati yüzde 9,57 artış ile 29,578 kuruş oldu. Sanayi elektriğinin fiyatı ise yüzde 9,26 arttı. 24,479 kuruşa yükseldi. Ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 0,55'lik bir değişimle 30,816 kuruşa yükseldi. 
Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun, TETAŞ tarafından uygulanacak toptan satış tarifelerine ilişkin kararı da, bugünden geçerli olmak üzere TETAŞ'ın perakende satış lisansına sahip bölgesel elektrik dağıtım şirketlerine satacağı elektrik fiyatı 19,41 oranındaki bir değişimle 16,55 kuruşa çıktı.

Bugün 09:12 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

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Cenk - Seçimler bitti, akabinde ekmeğe, ulaşıma, elektiriğe, doğalgaza zamlar bindirildi ! Şüphesiz sırada başka zamlar da olacak ! Memnuniyetimiz, başkalarının da memnuniyetidir efendim!

Yanıtla . 0Beğen 01 Ağustos 12:13

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Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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