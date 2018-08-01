Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:16 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:24 TSİ )

Doğalgaza %49 zam!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından doğalgazdan elektrik üreten santrallerin kullandığı gazın fiyatına yüzde 49,5 zam yapıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatına 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 49,5 zam yapıldı. Söz konusu santrallerin aldıkları gazın ödemesi de artık dolar üzerinden yapılacak. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, BOTAŞ doğalgazdan elektrik üreten santrallere fiyat artışına ilişkin yazı göndermeye başladı.

METREKÜPÜ 877 LİRADAN SATILACAK

Söz konusu yazıda, doğalgazdan elektrik üreten santrallerin satın aldığı bin metreküp gazın satış fiyatının bugünden itibaren bin 312 lira 20 kuruş olacağı ifade edildi. Böylece, daha önce bin metreküpü 877,6 liradan satılan gazın fiyatında yüzde 49,5 artış oldu. Yazıda ayrıca BOTAŞ'ın, sattığı doğalgazın ödemesini artık dolar üzerinden alacağı belirtildi. Bunun için bugün itibariyle  ABD dolar kuru 4,86 lira olarak baz alındı. Sonraki ödemelerde Merkez Bankasının işlemin yapıldığı günkü dolar satış kuru baz alınacak.

KONUTLARA %9,5 ZAM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaati yüzde 9,57 artış ile 29,578 kuruş oldu. Sanayi elektriğinin fiyatı ise yüzde 9,26 arttı. 24,479 kuruşa yükseldi. Ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 0,55'lik bir değişimle 30,816 kuruşa yükseldi.

Bugün 09:16 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın... mask
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın...
Fırıncılar: "Bugün itibariyle ekmeğe..." mask
Fırıncılar: "Bugün itibariyle ekmeğe..."
Hyundai Assan’a yeni başkan atandı mask
Hyundai Assan’a yeni başkan atandı
Kemer sıkmaya belediyelerden başlandı mask
Kemer sıkmaya belediyelerden başlandı
Bankalar artık o ücreti alamayacak mask
Bankalar artık o ücreti alamayacak
452 firma eleman arıyor! mask
452 firma eleman arıyor!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek mask
Eryarsoy: Ankara'ya Kocaeli'den 80 otobüs gidecek
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ mask
Kartepe'de cinayet: 2 ÖLÜ
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki... mask
Damat, gelin arabasına öyle bir şey yazdı ki...
Sepetçi Köyü ayaklandı! mask
Sepetçi Köyü ayaklandı!
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı mask
Eşi ölünce bunalıma girip kendini astı
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın... mask
Kredi kartıyla alışverişe dikkat! Fiyat farkı zor durumda bırakmasın...

GALERİ

PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit... mask
PKK'lı teröristlerden hain tuzak: Anne ve 11 aylık oğlu şehit...
LPG'li otomobil alev alev yandı mask
LPG'li otomobil alev alev yandı
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi mask
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL