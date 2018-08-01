Bekir Yıldız, kalp krizi geçirdi

Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan organizatör Bekir Yıldız, dün gece geç saatlerde kalp krizi geçirdi. Gece, kalbindeki ağrı nedeniyle kendi imkanları ile Özel Konak Hastanesi’ne giden Yıldız'a anjiyo yapıldı. Ana damarı ve birkaç damarında tıkanıklık olduğu öğrenilirken Yıldız, yoğun bakım ünitesine alındı. Burada bir süre tutulacak olan Yıldız, sonrasında bypass ameliyatı olacak.