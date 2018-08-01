Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan organizatör Bekir Yıldız, dün gece geç saatlerde kalp krizi geçirdi. Gece, kalbindeki ağrı nedeniyle kendi imkanları ile Özel Konak Hastanesi’ne giden Yıldız'a anjiyo yapıldı. Ana damarı ve birkaç damarında tıkanıklık olduğu öğrenilirken Yıldız, yoğun bakım ünitesine alındı. Burada bir süre tutulacak olan Yıldız, sonrasında bypass ameliyatı olacak.
Bugün 09:29 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:04 TSİ )
Bekir Yıldız, kalp krizi geçirdi
Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan organizatör Bekir Yıldız, kalp krizi geçirdi.
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Bugün 09:29 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz