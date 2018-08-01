Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır” dedi.
Bugün 09:38 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:41 TSİ )
Bayram tatili 9 gün!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır” dedi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:38 TSİ - Gündem
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz