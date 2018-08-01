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Bayram tatili 9 gün!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır” dedi.

Bugün 09:38 TSİ - Gündem

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