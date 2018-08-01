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Çayırova'da başkan yardımcısı görevden alındı!

Çayırova Belediyesi'nde belediye başkan yardımcılığı görevini 4 yıldır yürüten Fikriye Çelik görevden alındı.

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Çayırova Belediyesi'nde kısa bir süre önce belediye başkan yardımcısı Refik Tartar yapılan imar uygulamalarında kendinin, belediye başkanın yakınlarının, özel kalem müdürünün yakınların ve kültür ve sosyal işler müdürünün babasın arsalarını taşımak sureti ile değerli yerlere taşıyarak rant sağladığı gerekçesi ile görevden alınmış, İç İşleri Bakanlığından konu ile ilgili olarak belediyeye müfettişler gelmişti. Daha sonra ise FETÖ ile ilgili olarak örgütün en büyük finans destekçileri arasında gösterilen Dumankaya firmasına 17-25 aralık sonrası 2015 yılında değerinin çok altında park alanı kiraladığı ortaya çıkmıştı.

DEMİRCİ, ÇELİK'İ GÖREVDEN ALDI

Son olarak ise HEBO yapıya satılan yerin ihalesiniz satışının mahkeme kararı ile iptali edilmesi ile 10 Milyon TL'ye yakın kamu zararının önüne geçilmiş olması basında geniş yer bulmuştu. Çayırova'ya yapılacak olan devlet hastanesinin yanlış yer seçimi yüzünden iptal edilmesi ve bu yerin Kültür Müdürü’nün babasının arsasının karşısında olması Çayırova kamuoyunun tepkisini çemişti. Tüm bu yaşananların üstüne Şevki Demirci tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Çelik’i görevden alındı. Daha önce AKP ilçe kadın kolları başkanlığı ve meclis üyeliği görevinde bulunan Çelik, 4 yıl yakın süre belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

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