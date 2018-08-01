Hyundai’nin efsane CEO’su Yoon ülkemizden ayrıldı

Hyundai Assan Alikahya Fabrikası’nın CEO’su olarak 2 yıldır ilimizde bulunan Mong Hyun Yoon, kuruluşun Cin’de bulunan fabrikasına atandı. Cin’de bulunan Hyundai fabrikası, Kocaeli Fabrikasından 7 kat büyük ve yılda 1.5 milyon araç üretiyor
EĞİTİME DESTEK VERDİ
Şehrimizde eğitime büyük destekler sunan ve tam bir Türk dostu olan Hyundai Alikahya Fabrikası’nın eski CEO’su Yoon, Şehit Öğretmen Engin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi imzaladığı protokol kapsamında eğitim atölyesi açarak, kuruma iki araç hediye etti. Ayrıca her yıl 30 öğrencinin Hyundai’de staj yapacağını ve sonrasında yine fabrikada istihdam edileceğini müjdelemişti.
CUMA NAMAZI BİLE KILDI
Mong Hyun Yoon, katıldığı bir törende İstiklal Marşımızı okuyarak ne kadar Türkiye sevdalısı olduğunu gösterdi. İşçiler arasında da son derece sevilen Yoon’un, kış aylarında soğuk suyla abdest alarak işçilerle Cuma namazı kıldığı da biliniyor. İşçilerin sorunlarını ve zorluklarını anlaya bilmek için onlar gibi davranan Yoon, o Cuma namazından sonra soğuk akan şadırvan suyunun sıcak akmasını sağlamış. Ramazanda davulla gece vardiyasında çalışan işçilerin arasında girmişti. Otomobil yapan robotları bile mehter marşıyla dans ettiren CEO renkli kişiliğiyle gönüllerde taht kurmuştu.
ÇİN’E GİTTİ
Ülkemizdeki iki yıllık görev süresini tamamlayan Mong Hyun Yoon, kuruluşun en büyük fabrikalarından birinin yönetiminde görevlendirildi. Yoon, Kocaeli Fabrikasından 7 kat daha büyük olan ve yıllık 1,5 milyon araç üreten Çin’deki fabrikaya CEO olarak atandı. Görev yazısını alır almaz da Çin’e hareket etti. Kentimizde ve yönettiği fabrikada hoş bir seda bırakan Yoon’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.
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Yorumlar
(1 )
V41 - bizim türk amirlerden daha adamdı..
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