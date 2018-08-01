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Bugün 10:09 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 10:32 TSİ )

Hyundai’nin efsane CEO’su Yoon ülkemizden ayrıldı

Hyundai Assan Alikahya Fabrikası’nın CEO’su olarak 2 yıldır ilimizde bulunan Mong Hyun Yoon, kuruluşun Cin’de bulunan fabrikasına atandı. Cin’de bulunan Hyundai fabrikası, Kocaeli Fabrikasından 7 kat büyük ve yılda 1.5 milyon araç üretiyor.

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Hyundai Assan Alikahya Fabrikası’nın CEO’su olarak 2 yıldır ilimizde bulunan Mong Hyun Yoon, kuruluşun Cin’de bulunan fabrikasına atandı. Cin’de bulunan Hyundai fabrikası, Kocaeli Fabrikasından 7 kat büyük ve yılda 1.5 milyon araç üretiyor

EĞİTİME DESTEK VERDİ

Şehrimizde eğitime büyük destekler sunan ve tam bir Türk dostu olan Hyundai Alikahya Fabrikası’nın eski CEO’su Yoon, Şehit Öğretmen Engin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi imzaladığı protokol kapsamında eğitim atölyesi açarak, kuruma iki araç hediye etti. Ayrıca her yıl 30 öğrencinin Hyundai’de staj yapacağını ve sonrasında yine fabrikada istihdam edileceğini müjdelemişti.

CUMA NAMAZI BİLE KILDI

Mong Hyun Yoon, katıldığı bir törende İstiklal Marşımızı okuyarak ne kadar Türkiye sevdalısı olduğunu gösterdi. İşçiler arasında da son derece sevilen Yoon’un, kış aylarında soğuk suyla abdest alarak işçilerle Cuma namazı kıldığı da biliniyor. İşçilerin sorunlarını ve zorluklarını anlaya bilmek için onlar gibi davranan Yoon, o Cuma namazından sonra soğuk akan şadırvan suyunun sıcak akmasını sağlamış. Ramazanda davulla gece vardiyasında çalışan işçilerin arasında girmişti. Otomobil yapan robotları bile mehter marşıyla dans ettiren CEO renkli kişiliğiyle gönüllerde taht kurmuştu.

ÇİN’E GİTTİ

Ülkemizdeki iki yıllık görev süresini tamamlayan Mong Hyun Yoon, kuruluşun en büyük fabrikalarından birinin yönetiminde görevlendirildi. Yoon, Kocaeli Fabrikasından 7 kat daha büyük olan ve yıllık 1,5 milyon araç üreten Çin’deki fabrikaya CEO olarak atandı. Görev yazısını alır almaz da Çin’e hareket etti. Kentimizde ve yönettiği fabrikada hoş bir seda bırakan Yoon’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Eğitime ciddi katkılarda bulundu.

Yoon, Ramazan ayında oruç tutardı.

Eğitimle ilgili birçok protokole imza attı.

Toplumun içerisinde cemiyetçi bir yapısı vardı.

Çayı inçe belli bardakta içerdi.

Bugün 10:09 TSİ - Eğitim

Muhabir Bülent Ekinci

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Yorumlar

(1)
01

V41 - bizim türk amirlerden daha adamdı..

Yanıtla . 0Beğen 01 Ağustos 11:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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