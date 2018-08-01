İYİ Parti'de şok istifa!

İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Oğuzhan Beker görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beker, sosyal medyadan duyurduğu istifa açıklamasında "Kongre sürecinde hem genel başkanımızın elini rahatlatmak hem de üzerine aldığı sorumlulukta üzerimize düşen payın gereği olarak görevimden istifa ediyorum" dedi.

Beker'in açıklamasınınn tamam şu şekilde: