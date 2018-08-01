İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Oğuzhan Beker görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beker, sosyal medyadan duyurduğu istifa açıklamasında "Kongre sürecinde hem genel başkanımızın elini rahatlatmak hem de üzerine aldığı sorumlulukta üzerimize düşen payın gereği olarak görevimden istifa ediyorum" dedi.
Bugün 10:31 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:37 TSİ )
İYİ Parti'de şok istifa!
İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Oğuzhan Beker görevinden istifa ettiğini açıkladı.
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Bugün 10:31 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz