Bonzaiden sonra yeni tehlike: Skunk

Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında 2-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından ele geçirilen uyuşturucu miktarları Kocaeli Valiliği tarafından gönderilen yazılı açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

EN DİKKAT ÇEKENİ SHUNK OLDU

Ele geçirilen uyuşturucular ile ilgili yapılan açıklamada, en dikkat çekeni ise “Skunk” adlı uyuşturucu madde oldu. Esrardan 20 kat daha tehlikeli olduğu bilinen bu madde son yıllarda Türkiye’de kullanımı artmaya başladı.

1 GR 98 MG SHUNK ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada Emniyet Müdürlüğü ve İl l Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu uygulamalar neticesinde, 25 kg 903 gr 59 mg esrar, 3379 adet ecstasy, 71 gr 72 mg sentetik kannabinoid (bonzai), 70 kg 350 gr eroin, 25 gr 93 mg metamfetamin, 11 gr 50 mg kokain, 6.568 kök hint keneviri, 1 gr 98 mg skunk elegeçirildi.