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Bugün 10:47 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:52 TSİ )

Türkiye'nin en büyük şirketi Kocaeli'den

Capital Dergisi, Türkiye'nin en büyük şirketleri listesini açıkladı. Listenin başında TÜPRAŞ yer aldı.

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Capital Dergisi, Türkiye'nin en büyük şirketleri listesini açıkladı. Listenin başında TÜPRAŞ yer aldı. TÜPRAŞ'ı ise THY ve Petrol Ofisi takip etti.

TÜPRAŞ YİNE ZİRVEDE

Firma Adı: Tüpraş
2017 Sırası:
2016 Sırası:
Ciro (TL): 53.948.110.000 
Çalışan Sayısı: 5.816 
Sektör: enerji Petrol
İl: Kocaeli

FORD OTOSAN 5. SIRADA

Firma Adı: Ford Otosan 
2017 Sırası:
2016 Sırası:
Ciro (TL): 25.341.290.000 
Çalışan Sayısı: 11.133 
Sektör: Otomotiv
İl: İstanbul

KOCAELİ'DE YATIRIMLARI BULUNAN KİBAR DIŞ TİCARET LİSTEDE 30. SIRADA YER ALDI

Firma Adı: Kibar Dış Ticaret
2017 Sırası: 30 
2016 Sırası: 30 
Ciro (TL): 10.502.596.792 
Çalışan Sayısı: 58 
Sektör: Dış Ticaret 
İl: İstanbul 

Bugün 10:47 TSİ - Ekonomi

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