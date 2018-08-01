Türkiye'nin en büyük şirketi Kocaeli'den

Capital Dergisi, Türkiye'nin en büyük şirketleri listesini açıkladı. Listenin başında TÜPRAŞ yer aldı. TÜPRAŞ'ı ise THY ve Petrol Ofisi takip etti.

TÜPRAŞ YİNE ZİRVEDE

Firma Adı: Tüpraş

2017 Sırası: 1

2016 Sırası: 1

Ciro (TL): 53.948.110.000

Çalışan Sayısı: 5.816

Sektör: enerji Petrol

İl: Kocaeli

FORD OTOSAN 5. SIRADA

Firma Adı: Ford Otosan

2017 Sırası: 5

2016 Sırası: 6

Ciro (TL): 25.341.290.000

Çalışan Sayısı: 11.133

Sektör: Otomotiv

İl: İstanbul

KOCAELİ'DE YATIRIMLARI BULUNAN KİBAR DIŞ TİCARET LİSTEDE 30. SIRADA YER ALDI

Firma Adı: Kibar Dış Ticaret

2017 Sırası: 30

2016 Sırası: 30

Ciro (TL): 10.502.596.792

Çalışan Sayısı: 58

Sektör: Dış Ticaret

İl: İstanbul