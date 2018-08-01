Türkiye'nin en büyük şirketi Kocaeli'den

Capital Dergisi, Türkiye'nin en büyük şirketleri listesini açıkladı. Listenin başında TÜPRAŞ yer aldı. TÜPRAŞ'ı ise THY ve Petrol Ofisi takip etti.
TÜPRAŞ YİNE ZİRVEDE
Firma Adı: Tüpraş
2017 Sırası: 1
2016 Sırası: 1
Ciro (TL): 53.948.110.000
Çalışan Sayısı: 5.816
Sektör: enerji Petrol
İl: Kocaeli
FORD OTOSAN 5. SIRADA
Firma Adı: Ford Otosan
2017 Sırası: 5
2016 Sırası: 6
Ciro (TL): 25.341.290.000
Çalışan Sayısı: 11.133
Sektör: Otomotiv
İl: İstanbul
KOCAELİ'DE YATIRIMLARI BULUNAN KİBAR DIŞ TİCARET LİSTEDE 30. SIRADA YER ALDI
Firma Adı: Kibar Dış Ticaret
2017 Sırası: 30
2016 Sırası: 30
Ciro (TL): 10.502.596.792
Çalışan Sayısı: 58
Sektör: Dış Ticaret
İl: İstanbul
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz