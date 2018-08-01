KYÖD, 25 yıllık lokalini kaybetti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümeni dün Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol başkanlığında toplandı. Encümende Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) lokalinin kiralama ihalesi de gerçekleşti. KYÖD kurulduğu 1993 yılından itibaren Kemal Paşa Mahallesi Metropol İş Merkezi 5. Kat No:31 adresinde hizmet veriyor. Derneğin lokali ihalesine bu sene ilk kez KYÖD yöneticileri dışında 2 istekli daha katıldı.

3 YILLIĞINA KİRALADI

Kira süresi 3 yıl, aylık muhammen bedeli 4 bin 150 bin TL olan KYÖD lokali binasına KYÖD Başkanı Başkan Didem Turan dışında Recep Yazıcı ve Ümit Öz katıldı. 3 istekli arasında yapılan açık arttırma da KYÖD Başkanı Didem Turan çekildi. İhale kapalı teklif usulünde Recep Yazıcı ve Ümit Öz arasında yapıldı. Ümit Öz 16 bin 750 TL teklif verirken, ihaleyi 21 bin 540 TL teklif veren Recep Yazıcı kazandı.

"ÜZGÜNÜZ"

KYÖD Başkanı Didem Turan ihaleden sonra yaptığı açıklama,”KYÖD 1993’de kurulduğundan bu yana bugün ihale konusu olan binadaydı. İhaleye giren arkadaşlar bu mekana ticari anlamda bakıyordu. Verilen teklifler bizim dernek olarak üstlenebileceğimizin çok üzerindeydi. Üzgünüz, yuvamızdan ayrıldığımızı hissediyoruz. KYÖD sosyal çalışmalarını sürdürebileceği bir mekan elbette bulacaktır. Bizim için üzücü olan yıllardır, içinde bulunduğumuz binadan ayrılmak olacak. Sefa Sirmen döneminde binamızı sıfırdan tuğlasıyla almıştık. İçeride ne varsa KYÖD üyelerinin emeğiyle yapılmıştır” dedi. İhaleyi kazanan Recep Yazıcı ise kiraladığı KYÖD lokalini düğün salonu veya restoran yapacağını söyledi. Diğer yandan ise KYÖD'ün nereye taşınacağı bugün gerçekleştirilecek KYÖD Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklanacak.